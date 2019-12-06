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Сегодня в Азербайджане посажено более 650 000 деревьев

Сегодня в Азербайджане посажено более 650 000 деревьев
© Report / Elchin Murad

"Инициатива о посадке за день 650 000 деревьев по случаю 650-летия Насими была демонстрацией солидарности между азербайджанцами. Хотя цель заключалась в посадке 650 000 деревьев, было посажено значительно больше саженцев, что очень отрадно". 

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев. 

По его словам, на акции по посадке деревьев в более чем 80-ти районах было посажено 37 видов деревьев: "Сотрудники SOCAR посадили 100 000 деревьев. Даже на остров Чилов для посадки было отправлено 12 000 деревьев. Посадка за день 650 000 деревьев является инициативой, служащей как нынешнему, так и будущему поколениям. Розданные по регионам саженцы были отобраны в соответствии с климатическими условиями. Главное, чтобы за ними был постоянный уход".  

Отметим, что посадка за день 650 000 деревьев окажет положительное влияние на дальнейшее озеленение территории нашей страны, сокращение воздействия глобальных климатических изменений. 

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