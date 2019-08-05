Самый сильный ветер зафиксирован в Баку и Сумгайыте - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Министерство экологии и природных ресурсов распространило информацию о фактических погодных условиях.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с утренних часов 5 августа на Абшеронском полуострове наблюдается сильный северо-западный ветер.

Скорость ветра в Баку и Сумгайыте достигает 35-40 м/с, на острове Гум - 34 м/с, в Маштаге - 35 м/с, Пираллахы - 24 м/с, на острове Чилов, в Бина и Аляте - 28 м/с, Забрате - 22 м/с, на Нефтяных камнях - до 27 м/с. Высота морской волны составляет 6,5 метров.

В Нафталане скорость ветра достигает 34 м/с, Тертере - 32 м/с, Нефтчале - 30 м/с, Барде, Зардабе, Товузе - 22 м/с, Евлахе, Набрани, Гяндже - 20 м/с, Мингячевире - 19 м/с, Агдаме, Акстафе, Хазмазе - 18 м/с.