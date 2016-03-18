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    С 20 марта температура понизится, ожидаются осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    21 марта температура воздуха по сравнению с предыдущими днями упадет на 5-8 градусов

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с ухудшением погоды. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, с полудня 20 марта до второй половины 21 марта на территории страны прогнозируются нестабильные погодные условия, временами возможны осадки, местами сильные, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег. Прогнозируется местами усиливающийся северо-западный ветер. 

    21 марта температура воздуха по сравнению с предыдущими днями упадет на 5-8 градусов 

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