С 20 марта температура понизится, ожидаются осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с ухудшением погоды.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, с полудня 20 марта до второй половины 21 марта на территории страны прогнозируются нестабильные погодные условия, временами возможны осадки, местами сильные, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег. Прогнозируется местами усиливающийся северо-западный ветер.

21 марта температура воздуха по сравнению с предыдущими днями упадет на 5-8 градусов