О нас
Report Georgia
Аудио новости

Развлечения арабских туристов в Гахе закончились штрафом

Развлечения арабских туристов в Гахе закончились штрафом Туристы из арабских стран разбили палатки для отдыха на территории Аджинохур в Гахском районе с согласия владельца и тренировали принадлежащих им птиц-ястребов
Экология
21 марта 2021 г. 17:42
Развлечения арабских туристов в Гахе закончились штрафом

Туристы из арабских стран разбили палатки для отдыха на территории Аджинохур в Гахском районе с согласия владельца и тренировали принадлежащих им птиц-ястребов.

Как сообщил Report начальник службы экологической безопасности Хикмет Ализаде, в ходе проведенного разбирательства выявлено жестокое обращение с голубями, в связи с чем в отношении данных лиц был применен штраф по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Отметим, что на днях активист по имени Джавид Гара поделился в социальных сетях видеокадрами, на которых арабские туристы охотятся на территории Аджинохура в Гахском районе. На кадрах видно, что несколько арабских туристов ради забавы привязали живого голубя к дрону и запустили вслед ястреба.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Göyərçinləri şahinə yem edən xarici turistlər cərimələnib - VİDEO

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Баку усилится ветер, в районах возможны дожди
В Баку усилится ветер, в районах возможны дожди
21 марта 2021 г. 13:28
МЭПР расследует информацию об арабских забавах в Гахе
МЭПР расследует информацию об арабских "забавах" в Гахе
20 марта 2021 г. 16:43
Прогноз погоды на 21 марта
Прогноз погоды на 21 марта
20 марта 2021 г. 13:10
Прогноз погоды на 20 марта 
Прогноз погоды на 20 марта 
19 марта 2021 г. 13:02
Прогноз погоды на 19 марта 
Прогноз погоды на 19 марта 
18 марта 2021 г. 13:27
Названа причина туманной погоды в Баку
Названа причина туманной погоды в Баку
18 марта 2021 г. 10:41
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области метеорологии и лесного хозяйства
ФотоАзербайджан и Турция будут сотрудничать в области метеорологии и лесного хозяйства
17 марта 2021 г. 18:49
Завтра в Баку ожидается сильный ветер
Завтра в Баку ожидается сильный ветер
17 марта 2021 г. 14:04
Представитель МЭПР: Число желающих посадить деревья растет день ото дня
Представитель МЭПР: Число желающих посадить деревья растет день ото дня
16 марта 2021 г. 16:54
Азербайджан обратится в международные структуры в связи с загрязнением рек Арменией
Азербайджан обратится в международные структуры в связи с загрязнением рек Арменией
16 марта 2021 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi