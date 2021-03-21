Развлечения арабских туристов в Гахе закончились штрафом

Туристы из арабских стран разбили палатки для отдыха на территории Аджинохур в Гахском районе с согласия владельца и тренировали принадлежащих им птиц-ястребов

Туристы из арабских стран разбили палатки для отдыха на территории Аджинохур в Гахском районе с согласия владельца и тренировали принадлежащих им птиц-ястребов.

Как сообщил Report начальник службы экологической безопасности Хикмет Ализаде, в ходе проведенного разбирательства выявлено жестокое обращение с голубями, в связи с чем в отношении данных лиц был применен штраф по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Отметим, что на днях активист по имени Джавид Гара поделился в социальных сетях видеокадрами, на которых арабские туристы охотятся на территории Аджинохура в Гахском районе. На кадрах видно, что несколько арабских туристов ради забавы привязали живого голубя к дрону и запустили вслед ястреба.