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ПРООН готов поддержать усилия Азербайджана в борьбе с последствиями изменения климата

ПРООН готов поддержать усилия Азербайджана в борьбе с последствиями изменения климата Изменения климата может навредить людям, стать причиной их переселения. Женщина более чувствительны касательно этой проблемы.
Экология
18 апреля 2023 г. 11:23
ПРООН готов поддержать усилия Азербайджана в борьбе с последствиями изменения климата

Программа развития ООН (ПРООН) рада поддержать Азербайджан в усилиях по борьбе с вызовами, связанными с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Нуно Кейрос заявил на Школьном симпозиуме по смягчению последствий изменения климата и адаптации.

По его словам, ПРООН работает вместе с Азербайджаном для достижения целей Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов.

"Энергоэффективность и зеленая энергетика приведут с финансовой устойчивости и диверсификации экономики, для достижения этих целей все усилия должны быть объединены", - сказал Нуно Кейрос.

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Версия на английском языке UNDP ready to support Azerbaijan’s efforts to combat consequences of climate change
Версия на азербайджанском языке BMTİP Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə səylərini dəstəkləməyə hazırdır

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