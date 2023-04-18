ПРООН готов поддержать усилия Азербайджана в борьбе с последствиями изменения климата

Изменения климата может навредить людям, стать причиной их переселения. Женщина более чувствительны касательно этой проблемы.

Программа развития ООН (ПРООН) рада поддержать Азербайджан в усилиях по борьбе с вызовами, связанными с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Нуно Кейрос заявил на Школьном симпозиуме по смягчению последствий изменения климата и адаптации.

По его словам, ПРООН работает вместе с Азербайджаном для достижения целей Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов.

"Энергоэффективность и зеленая энергетика приведут с финансовой устойчивости и диверсификации экономики, для достижения этих целей все усилия должны быть объединены", - сказал Нуно Кейрос.