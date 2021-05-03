Прогноз погоды на 4 мая

В течение дня будет дуть южный ветер

Завтра, 4 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, в течение дня будет дуть южный ветер, днем местами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

4 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.