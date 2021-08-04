Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27, днем - 36-39, в некоторых местах 40 градусов тепла, в Баку ночью - 24-26, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 50-55%, днем - 25-30%.

На пляжах Абшерона будет дуть северный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 августа на Абшеронском полуострове преобладание слабого ветра на фоне жарких погодных условий и возникающая в разное время дня духота неблагоприятны для метеочувствительных людей

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-39, в некоторых местах – 41, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.