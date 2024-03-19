Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег. На отдельных территориях возможны ливни, грозы и град. К вечеру в западных районах осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8°, днем 9-14° тепла, ночью в горах 2-7° мороза, днем 0-2° мороза.