Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 30-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится южным ветром. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

11 июля в некоторых районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны грозы, временами дожди, град. Утром в горных территориях ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.