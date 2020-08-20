Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 32-35 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северо-западный ветер, временами с усилением к вечеру.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 32-35, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-западный ветер, с усилением к вечеру. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 24-25 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 21 августа в основном ожидается без осадков, однако к вечеру в некоторых горных территориях ожидаются грозы, переменные осадки, возможен град. Утром в горах ожидается туман. Ветер восточный, на отдельных территориях с усилением.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 32-37, в горах ночью 9-14, днем 16-21 градус тепла.