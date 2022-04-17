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Прогноз погоды на первый рабочий день недели

Прогноз погоды на первый рабочий день недели В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 18 апреля.
Экология
17 апреля 2022 г. 12:16
Прогноз погоды на первый рабочий день недели

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 18 апреля.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Вечером местами слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-10° тепла, днем-15-19° тепла, в Баку ночью-8-10° тепла, днем-16-18° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Умеренный западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

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