В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов

20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем - 30-34° тепла, в Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозы, дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 17-22° тепла.