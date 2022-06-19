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В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов 20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
19 июня 2022 г. 11:46
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов

20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем - 30-34° тепла, в Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозы, дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 17-22° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 36 dərəcəyə çatacaq

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