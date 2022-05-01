Завтра в регионах Азербайджана прогнозируют сильные дожди с грозами и град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 мая.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 12-14° тепла, днем - 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана местами возможны грозы, временами дожди. В отдельных районах осадки будут интенсивными, возможен град. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем - 21-26° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем - 11-16° тепла.