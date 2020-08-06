Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Будет преобладать северо-восточный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако утром и днем в некоторых местах полуострова вероятны кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 30-34, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем – 45-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 25-26 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, в отдельных местах Большого Кавказа ливни, град. Утром в горах ожидается туман. Ветер восточный, днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7-8 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание климатических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.