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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
3 января 2023 г. 13:06
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 5-7° тепла, днем 10-15° тепла, в Баку - 5-7° тепла, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление упадет с 772 мм ртутного столба до 765 мм. Относительная влажность составит около 50-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью будет меняться от - 1° до 4° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах будет от 0 до -5°, днем 5-10°тепла, местами до - 3°.

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