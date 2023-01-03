Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 5-7° тепла, днем 10-15° тепла, в Баку - 5-7° тепла, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление упадет с 772 мм ртутного столба до 765 мм. Относительная влажность составит около 50-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью будет меняться от - 1° до 4° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах будет от 0 до -5°, днем 5-10°тепла, местами до - 3°.