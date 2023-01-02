Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

3 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

3 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 8-13° тепла. Ночью в Баку ожидается 4-6°, днем - 10-12 ° тепла. Атмосферное давление составит 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ожидается на уровне 55-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 9-14° тепла, ночью в горах - 5-10°, днем - до 3° мороза