Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером в некоторых местах ожидается дождь. Ночью и утром будет преобладать временами усиливающийся северный ветер.

Ночью в Баку на Абшеронском полуострове ожидается 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

13 февраля в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, который вечером в отдельных местах может принять интенсивный характер.

Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.