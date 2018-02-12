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    Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Вечером в отдельных местах ожидается дождь

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

    Как сообщили Report в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером в некоторых местах ожидается дождь. Ночью и утром будет преобладать временами усиливающийся северный ветер.

    Ночью в Баку на Абшеронском полуострове ожидается 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

    Атмосферное давление поднимется с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

    13 февраля в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, который вечером в отдельных местах может принять интенсивный характер.

    Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла. 

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