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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду, 19 января.
Экология
18 января 2022 г. 13:14
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду, 19 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем - 6-8° тепла, в Баку ночью составит 0-2°, днем - 6-8° тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в дневное время на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман. К вечеру в северных и западных районах возможны осадки, мокрый снег. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 2-7° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 0-5°мороза, в высокогорье ночью - 13-18°, днем - 0-5° мороза.

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