Прогноз погоды в Азербайджане на выходные

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ “В предстоящие два дня на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода”.

Об этом Report сообщила директор бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в настоящее время в Баку наблюдается сильный ветер, а ближе к вечеру ожидается дождь:

“В районах уже пошел дождь, в горах возможен снег”.

По словам Г.Мамедовой, с полудня завтрашнего дня осадки на территории республики постепенно прекратятся:

“С полудня 10 марта вплоть до 11 марта в районах республики осадков не ожидается. В горных районах не исключаются осадки”.

Г.Мамедова отметила, что сильный северо-западный ветер, начавшийся с самого утра, к завтрашнему дню ослабеет:

“В предстоящие дни направление ветра сменится на восточное, с сегодняшнего дня прогнозируется понижение температуры воздуха, однако с 11 марта вновь потеплеет”.