Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 15 января.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 15 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове 16 января будет преобладать облачная погода.

Ночью и утром местами возможны осадки. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем - 6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в некоторых районах снег, ночью и утром - туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 7-10° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 0-5° мороза, в высокогорье ночью - 15-20°, днем - 5-10° мороза.