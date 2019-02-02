Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в некоторых местах моросящий дождь. Скорость умеренного северо-западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются переменные осадки, которые могут перейти в ливень. В горных территориях есть вероятность снега. Днем, начиная с западных районов, осадки на время прекратятся. Местами будет туман. Скорость западного ветра в некоторых местах временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем будет 1-6 градусов тепла.