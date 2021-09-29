Прогноз погоды в Азербайджане на последний день сентября

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день сентября

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 сентября ожидаются переменные осадки.

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В Баку и на Абшеронском полуострове 30 сентября ожидаются переменные осадки. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается умеренный северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 14-16°, днем - ​​17-19° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление поднимется с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%. В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами - ливни, в северных и восточных районах – сильные дожди, в горных территориях вероятен снег. Утром местами туман. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 11-16°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 4-8°, днем - 8-13° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал