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Прогноз погоды в Азербайджане на последний день сентября

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день сентября В Баку и на Абшеронском полуострове 30 сентября ожидаются переменные осадки.
Экология
29 сентября 2021 г. 13:30
Прогноз погоды в Азербайджане на последний день сентября

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 сентября ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается умеренный северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-16°, днем - ​​17-19° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 17-19° тепла.

Атмосферное давление поднимется с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами - ливни, в северных и восточных районах – сильные дожди, в горных территориях вероятен снег. Утром местами туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 11-16°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 4-8°, днем - 8-13° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrın son gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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