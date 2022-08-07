О нас

Завтра будет дождь и ветер

Завтра будет дождь и ветер Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно.
Экология
7 августа 2022 г. 12:42
Завтра будет дождь и ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня в отдельных районах полуострова возможны дожди, местами порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 30-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

В связи с периодическим усилением северо-западного ветра на пляжах Абшерона рекомендуется соблюдать осторожность. Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 30-35, в горах ночью - 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

Другие новости из категории

В Минэкологии назвали причину дачи разрешения на ловлю угря
В Минэкологии назвали причину дачи разрешения на ловлю угря
6 августа 2022 г. 14:13
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
6 августа 2022 г. 12:29
Дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до 9 августа
Дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до 9 августа
6 августа 2022 г. 12:06
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
5 августа 2022 г. 12:59
Исток Темзы впервые пересох из-за рекордной жары и отсутствия дождей
Исток Темзы впервые пересох из-за рекордной жары и отсутствия дождей
5 августа 2022 г. 08:56
В Баку ожидается сильный ветер, в районах - дожди
В Баку ожидается сильный ветер, в районах - дожди
4 августа 2022 г. 15:29
На Каспии завершен комплексный экомониторинг
ФотоНа Каспии завершен комплексный экомониторинг
4 августа 2022 г. 15:06
Завтра воздух в Баку прогреется до 37, в районах – 38 градусов тепла
Завтра воздух в Баку прогреется до 37, в районах – 38 градусов тепла
4 августа 2022 г. 12:42
Изменен список подведомственных Минэкологии учреждений, не входящих в его структуру
Изменен список подведомственных Минэкологии учреждений, не входящих в его структуру
3 августа 2022 г. 20:04
Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
3 августа 2022 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi