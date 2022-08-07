Завтра будет дождь и ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня в отдельных районах полуострова возможны дожди, местами порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 30-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

В связи с периодическим усилением северо-западного ветра на пляжах Абшерона рекомендуется соблюдать осторожность. Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 30-35, в горах ночью - 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.