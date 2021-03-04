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Прогноз погоды в Азербайджане на 5 марта

Прогноз погоды в Азербайджане на 5 марта Будет дуть южный ветер
Экология
4 марта 2021 г. 13:43
Прогноз погоды в Азербайджане на 5 марта
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5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами дождь, который днем постепенно прекратится. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем – 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%.

4 марта в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами снег, который днем будет постепенно прекращаться. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем – 8-13 градусов тепла, в горах ночью – 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеозависимых людей.

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Версия на английском языке Rain predicted tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq

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