Прогноз погоды в Азербайджане на 5 марта

Будет дуть южный ветер

5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами дождь, который днем постепенно прекратится. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем – 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%.

4 марта в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами снег, который днем будет постепенно прекращаться. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем – 8-13 градусов тепла, в горах ночью – 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеозависимых людей.