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Прогноз погоды в Азербайджане на 30 октября

Прогноз погоды в Азербайджане на 30 октября Атмосферное давление понизится с 765 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%
Экология
29 октября 2020 г. 13:36
Прогноз погоды в Азербайджане на 30 октября

30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем 19-22 градусов тепла, в Баку ночью составит 14-16, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

30 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 20-25, в горах ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

30 октября на Абшеронском полуострове ожидаются преобладание умеренного южного ветра (гилавара) и повышенная влажность, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.

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