Прогноз погоды в Азербайджане на 17 июня

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 июня.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северо-западный ветер, который усилится в дневное время.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 28-31° тепла. В Баку ночью - 20-22°, днем - 28-30° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 15-20° тепла.