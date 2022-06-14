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Прогноз погоды в Азербайджане на 15 июня 

Прогноз погоды в Азербайджане на 15 июня  15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков
Экология
14 июня 2022 г. 13:11
Прогноз погоды в Азербайджане на 15 июня 

15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 28-32° тепла, в Баку ночью - 20-22°, днем - 30-32° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-60%.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана завтра днем местами ожидаются грозы, временами дожди, в большинстве районов в основном без осадков. Ветер будет преобладать умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 16-21° тепла.

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