Прогноз погоды в Азербайджане на 15 июня

15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 28-32° тепла, в Баку ночью - 20-22°, днем - 30-32° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-60%.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана завтра днем местами ожидаются грозы, временами дожди, в большинстве районов в основном без осадков. Ветер будет преобладать умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 16-21° тепла.