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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 марта.
Экология
21 марта 2022 г. 12:57
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и вечером местами на полуострове вероятны осадки. Юго-восточный ветер днем сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха составит ночью 1-3° тепла, днем до 5-7° тепла, в Баку ночью 1-3° тепла, днем до 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 мм до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана временами осадки, местами снег и туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, в высокогорье до 17° мороза, днем 3-7° мороза.

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Версия на английском языке Azerbaijani weather forecast for March 22
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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