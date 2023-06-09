Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.
Как сообщает Report, температура воздуха ночью 17-22°, днем 25-30°, местами 32°. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем, начиная с западных областей, местами ожидаются дожди. В некоторых местах не исключены ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 13-18° тепла.