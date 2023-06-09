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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер
Экология
9 июня 2023 г. 12:56
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщает Report, температура воздуха ночью 17-22°, днем ​​25-30°, местами 32°. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем, начиная с западных областей, местами ожидаются дожди. В некоторых местах не исключены ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем ​​27-32° тепла, в горах ночью 7-12°, днем ​​13-18° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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