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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
5 августа 2020 г. 15:09
Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем в некоторых местах дождь, грозы.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 27-31, в Баку ночью 22-24, днем 28-30 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, что ниже нормы, относительная влажность воздуха ночью 60-70%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 24-25 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, иногда дожди, в отдельных местах интенсивные ливни, град. Ветер восточный, днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6 августа на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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