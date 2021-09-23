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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
23 сентября 2021 г. 13:17
Прогноз погоды на завтра

24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в дневное время усилится умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем - 23-25° тепла. В Баку ночью будет 17-19°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75 %, днем - 45-50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дождь. В отдельных местах ливни, вероятно выпадение града. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 23-27° тепла, в горах ночью 6-11°, днем 12-17° тепла.

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