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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 8 октября в Баку преимущественно будет без осадков, в некоторых районах ожидаются дожди.
Экология
7 октября 2024 г. 13:31
Прогноз погоды на завтра

8 октября в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, в некоторых районах ожидаются дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный юго-восточный ветер днем сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако, начиная с горных районов, днем местами ожидаются дожди и грозы, кратковременные интенсивные ливни, вероятно выпадение града, а в высокогорных районах - снега. Ночью и утром местами иногда ожидается туман. В отдельных местах днем будет периодически усиливаться умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 8
Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlara yağış yağacaq - Sabahın PROQNOZU

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