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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
15 сентября 2021 г. 13:13
Прогноз погоды на завтра

16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службы гидрометеорологии, будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью 20-23°, днем 27-29° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%, днем 40-45%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами туман. Днем в отдельных местах западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 17-22° тепла.

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