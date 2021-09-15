Прогноз погоды на завтра

16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службы гидрометеорологии, будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью 20-23°, днем 27-29° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%, днем 40-45%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами туман. Днем в отдельных местах западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 17-22° тепла.