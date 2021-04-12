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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Будет дуть умеренный северный ветер
Экология
12 апреля 2021 г. 14:12
Прогноз погоды на завтра

13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать безоблачная погода, однако в первой половине дня местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром туман, будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 45-55%.

13 апреля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром туман, будет дуть восточный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 19-24, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 13 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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