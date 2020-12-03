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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Будет преобладать северо-восточный ветер
Экология
3 декабря 2020 г. 13:29
Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, в течение дня кратковременные дожди.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

4 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах возможны осадки. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

По медико-метеорологическому прогнозу, 4 декабря на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно влажная погода, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.

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