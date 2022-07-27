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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 28 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Экология
27 июля 2022 г. 13:10
Прогноз погоды на завтра

28 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 21-25°, днем 30-33° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 31-33° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы и проливные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 17-22° тепла.

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Версия на английском языке Strong wind expected in Baku
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda güclü külək əsəcək

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