Прогноз погоды на завтра

28 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

28 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 21-25°, днем 30-33° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 31-33° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы и проливные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 17-22° тепла.