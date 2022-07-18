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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.
Экология
18 июля 2022 г. 12:52
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем 31-36° тепла, в Баку ночью 25-27° тепла, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 36-41°, местами 43° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 27-32° тепла.

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