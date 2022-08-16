Прогноз погоды в Азербайджане на 17 августа

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28°, днем - 34-39° тепла. В Баку ночью - 25-27°, днем - 37-39° тепла.

Атмосферное давление 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха 50-55% ночью и 30-35% днем.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды составит 28-29° тепла, а на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Ших) - 29-30° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью - 22-26°, днем - 35-40°, местами - 41-42° тепла, в горах ночью - 15-20°, днем - 27-32° тепла.