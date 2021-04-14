Прогноз погоды на завтра

Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 10-12, днем 18-21, в Баку ночью 10-12, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем 20-25, в горах ночью 0-5, местами 8-10, днем 10-15, местами 18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.