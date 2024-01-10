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Завтра в районах Азербайджана ожидается снег

Завтра в районах Азербайджана ожидается снег Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
10 января 2024 г. 13:34
Завтра в районах Азербайджана ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что ночью в некоторых местах возможны периодические осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 0-3° тепла, днем 4-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана, в основном ночью и вечером, в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки. В отдельных местах, вероятно, выпадет снег. Временами ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-8° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на английском языке Snow expected in Azerbaijan’s districts tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara qar yağacaq, şaxta olacaq

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