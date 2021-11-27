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Прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды на воскресенье 12:15
Экология
27 ноября 2021 г. 12:47
Прогноз погоды на воскресенье

28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 11-14° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 12-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла.

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