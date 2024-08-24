Прогноз погоды на воскресенье

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, временами будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром на отдельных горных территориях ожидается слабый туман. Будет преобладать периодически усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 20-25° тепла