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Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

Прогноз погоды в Азербайджане на февраль Среднемесячная температура воздуха в феврале с небольшими отклонениями в показателях будет близка к климатической норме.
Экология
1 февраля 2023 г. 13:13
Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

Среднемесячная температура воздуха в феврале с небольшими отклонениями в показателях будет близка к климатической норме.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, месячное количество осадков, вероятно, будет близко к климатической норме, в некоторых районах немного больше нормы.

В первые дни февраля погода на территории страны будет неустойчивой, с осадками, в горных и предгорных районах возможен снег.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 3-5° тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что по ночам температура воздуха составит 2-7° тепла, в некоторые дни - 0-5° мороза, днем - 8-13° тепла, в некоторые дни - до 2-5° тепла. Месячное количество осадков, вероятно, будет близко к климатической норме (норма 21-24 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Лачынском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне 0-3° мороза, что близко к климатической норме и на 2° ниже. По ночам температура воздуха составит 5-10°, в некоторые дни до 15-20° мороза, днем - 0-5° мороза, в некоторые дни до 5-10° мороза. Месячное количество осадков близко к климатической норме, а в некоторых местах несколько больше нормы (норма 25-36 мм).

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