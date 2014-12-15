Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 декабря.

Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, прогнозируется северный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 7-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра возможны осадки, в горных и предгорных районах - мокрый снег и снег. Начиная с дневных часов осадки в западных районах постепенно прекратятся, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов ниже нуля, днем 0-5 градусов тепла.