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Прогноз погоды на 12 февраля

Прогноз погоды на 12 февраля Атмосферное давление понизится с 764 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%
Экология
11 февраля 2021 г. 13:35
Прогноз погоды на 12 февраля
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12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра местами ожидается туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью составит 4-6, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов тепла, в высокогорных районах 2-6 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, местами 15-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 12 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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