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Прогноз погоды на завтра 

Прогноз погоды на завтра  Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов
Экология
9 марта 2021 г. 13:19
Прогноз погоды на завтра 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преобладание облачности, преимущественно без осадков, однако утром в некоторых местах возможен мелкий дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается юго-восточный ветер, днем сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем – 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

10 марта в районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются осадки. Временами туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

10 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

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