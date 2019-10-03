Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью будет 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана временами ожидаются грозы, дожди. Ночью и утром на некоторых территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.