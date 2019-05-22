Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако, вечером местами есть вероятность осадков. Южный ветер вечером перейдет в северо-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-18, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 45-55%.

Завтра в районах Азербайджана - без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 13-18 градусов тепла.