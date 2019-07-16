Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 17 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, временами с усилением.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется с 751 мм до 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 23-24 градуса тепла.

17 июля в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Есть вероятность града. Западный ветер днем временами усилится на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градуса тепла.