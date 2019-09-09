Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако, вечером местами ожидаются кратковременные дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление на Абшеронском полуострове будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана временами ожидаются грозы, дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Утром местами будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-11, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 10-11 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются комфортные погодные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей.